Elezioni 2021 a Cisterna, 5 liste per Pier Luigi di Cori: i candidati al Consiglio comunale

Il 3 e 4 ottobre si torna al voto a Cisterna per le elezioni amministrative. Si chiude così l’esperienza del commissariamento dell’Ente e i cittadini tornano alle urne per scegliere il sindaco ed anche per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati sindaco in corsa; tra di loro Pier Luigi Di Cori, sostenuto da 5 liste: Lega, Cambiamo! con Di Cori Sindaco, Partito Liberale Europeo, Prima Cisterna - Pier Luigi Di Cori Sindaco e Cisterna e Basta

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Lega

ARRU FRANCO

BATTISTELLA DEVIS

BERTASSELLO IVANO

CALDERAZZO LICIA

CHIARO ROBERTO

CIOLFI ALESSANDRO

CONSALVI ANDREA

CONTARINO MAURO

DE ROSSI CINTYA

FELICETTI FEDERICA

FERRAIUOLO FABIOLA

FERRARA MARIA VINCENZA

LUCCI AGOSTINO

MARASCA ALESSANDRA

NARDI ANDREA

RUA’ MASSIMILIANO

RUSSO VALERIA

SCAINI ALBERTO

SQUERZANTI GIULIA

TESSERI MASCIA

TIROCCHI NOEMI

TOMASSINI GIANNI

TORA CHIARA

VITA ANTONIO (DETTO CLAUDIO)

Cambiamo!

MENOSSI GABRIELE

MONTERIU’ ROBERTO

VISENTINI LUCIANO

AGHILON ROSSANO

BETUNIO MARIA

CHIURATO TAMARA

CONSALVI SIMONETTA

DI FIORI MARCO

FLOREAN ADRIAN PETRU

GABRIELLI FEDERICA

GALLI LOREDANA

GIACOMIN NICOLE

IANNOTTA CARMELINA

MAGGI BERARDINO

MARCOTULLI ANDREA

MICOZZI PATRIZIO

PAOLUCCI MATHIAS

RICCI PAOLO

SILVESTRI MIRKO

SORGE MARINA

VACCARINI ANNALISA

VENANZI VALERIA

VOLO MICHELA

ZIROLO EUGENIO

Partito Liberale Europeo

BIAVA FRANCESCO

CAPASSO PATRIZIA

CASTELLI NADIA

CAVALLO SAVERIO

CERILLO PIER VINCENT

CIMMINO LORENZO

COLAGIACOMO ARMANDO

CORNADO ANTONELLA

DELICATI MICHELE

DI NUNNO SARA

FEDERICI ILARIA

IRACI GIOVANNI

MANGIAPELO LIONELLO

MARI SIMONETTA

MASCI FABIANA

MORELLI MATTEO

MORZIELLO STEFANIA

PEGORIN SERENA

PERSICHELLA SABINO

PREGNOLATO LUCIANO

PROIETTI DAVIDE

SENNECA CIRO MARIO

SIRIANNI ROSSELLA

ZUCCARI DEVIS

Prima Cisterna

LEONI MASSIMILIANO

CHIANATTI CLAUDIO

NARDI DOMENICO

BERNARDI STEFANIA

CADARU SIMONA

CARABELLA GIORGIO

CARLETTI SILVIA

CARPICO VALENTINO

CARPINETI ANGELA

CASABURI NICOLETTA

CERASUOLO ELENA

DEL PACE LAURA

DI CAPRIO GIOVANNI

GUITALDI FABRIZIO

MACI DOMENICA (detta Mirella)

MANZI PIETRO

MASTRANTONIO SIMONE

MATHLOUTHI SEMIR (detto Giot)

MELONI FRANCESCA

ORSINI BARBARA

ORSINI MARIO

PENTINO TIZIANA

ROCCHI SERENELLA

SILVESTRI EMANUELA

Cisterna e Basta

BUONINCONTRO CARLO

MATTEI MASSIMO

BIANCHI ELVISIA

BOUHSSINA LATIFA

BUONINCONTRO GIOVANNI

CAPPADOCIO ADELE

CRACIUN MIHAELA

GIACCHERINI FIORELLA

GUERRA VITTORIO

LICATA SETTIMIA

MARCOTULLI UGO

MASTRANTONIO GIULIO

MATTEI MANUEL

POLLETTA GIOVANNI

RUSSO ANTONELLA

SANTUCCI LORETTA

SETTE GIUSEPPE

TESTA ANNARITA

TIROCCHI CRISTIANO

VALENTINI VERIO

VITALE LUIGINA