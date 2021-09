Elezioni 2021 a Cisterna, 6 liste per Valentino Mantini: i candidati al Consiglio comunale

Si vota per le elezioni amministrative quest’anno anche a Cisterna, che torna alle urne dopo mesi di commissariamento. Il 3 e 4 ottobre i cittadini saranno chiamati ad esprimersi per scegliere il nuovo sindaco e anche per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati a primo cittadino; tra di loro Valentino Mantini, sostenuto da 6 liste: lista Conosco Cisterna - Valentino Mantini sindaco, lista Innamorato/Melchionna, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, lista civica Sempre Cisterna

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Lista Conosco Cisterna

ZOELLO NOCIONI

EMILIANO CERRO

SARA NOCCO

WILLIAM DE MARINIS (DETTO WILLY)

MASSIMO POMPILI

MARIA RENE’ CARTURAN

BENEDETTO TABORRO

MARCO MOSCA

PIERO PALIANI

EMANUELA PAGNANELLI

RENIO MONTI

QUIRINO MANCINI

GLORIA PESCE

FEDERICA OTGIANU

LAVINIA DE MARINIS

GAETANA CAPASSO (DETTA KATIA)

CARLO CASTELLANI

MICHELA LUCIANI

PIO CLAUDIO MASSARONI

ALESSANDRA PESCOSOLIFO MONTICELLI

LUIGI RIGOBON

LAURA BOCCANELLI

CINZIA DE CAROLIS

EMANUELA TROMBETTA

Lista Innamorato/Melchionna

MARIA INNAMORATO

GERARDO MELCHIONNA

GABRIELE PIZZARDI

PAOLO ANTONINI

DAVIDE CIMENTON

MARCELLO CASTELLUCCI

MARIO COLELLA

MARIANNA RAFFAELLA COZZUTO

ELISABETTA DE CANDIA

CARLO D’ESPOSITO

ALESSANDRA DI BAGGIO

IVANO DONATELLI

FRANCO FIORINI

MARCO GIUSTI

MIRIAM HANCHI

ALESSANDRO ORTOLANI

DINO POMPONI

MARIA RITA PONTECORVI

ANTONELLA QUATTROCCHI

ROBERTA RUSSO

RAFFAELE SIROLLI

NATALE TRAMENTOZZI

ANTONIO MANCO

SERGIO RUSSO

Movimento 5 Stelle

MARCO CAPUZZO

ELIO SARRACINO

GAETANO FURIO

ROMINA ANGELISANTI

RAFFAELE MICOZZI (DETTO CIRO)

MATTEO MASTRANTONIO

ROBERTO RAIMONDI

MARCO FALSETTI

LUCA MASTRILLI

FRANCA TESSITORE

GIORGIO BELLITTA

SANDRA TERRASI

MATTEO FIANCHINI

ALESSIA RIGHI

VITTORIO DI DOMENICO

CINZIA CASINI

AUGUSTO CAMPAGNA (DETTO AGOSTINO)

GIUSEPPINA ROMA

CLEMENTE ROSMELLI

CLAUDIA RUZZI

ROBERTA DIAN

VALTER DE ZUANI

ADDOLORATA DE FRANCESCHI

MAURO CANU

Pd

AURA CONTARINO

ANDREA SANTILLI

IVANA PALMI

GIOVANNI SANTELLI

VIOLA GALLO

ANTONIO PELLIZZON

MANOLA FORCONI

ANTONIO TROTTA (DETTO ENZO)

CLAUDIA CORI

DANIELE VONA

DORIANA ZAPPATERRENI

MAURIZIO CAPONE

GAIA CAPONE

LUCA STOPPA

DENISE DEL SONNO

DE LOS REYES RAMOS ARYL JUSTIN (DETTO JUSTIN)

CLAUDIA FINOTTI

CHIARA FINOTTI

LUANA GIOVANNONI

ANNA GAVIANO

NADIA MULATTIERI

DI MAMBRO GIUSEPPE

RAMONA LUPIDI

ANGELO ORTOMBINA

Partito Socialista

JAMPIER PELLORCA

ADRIANA BIANCHI

PIETRO BUTERA

MANUEL GINNETTI

SATURNA DE ANGELIS

ANDREA BATTISTI

TAMARA TICCONI

MASSIMO INCOCCIATI

STEFANIA MONTESANO

MARCO AGOSTINI

CARLO ROSSI

LILIANA MALLOZZI

ANGELA CARTA

ALESSANDRO VALENTINI

SUAMI TUCCELLI

FABIO AGOSTINI

FRANCESCO RICCI

ANNA SALVATORI

Sempre Cisterna

CAIANIELLO STEFANO

CHIRICO VITO

CIAMPRICOTTI ANGELO

CICCHITTI MASCIA

DEL PRETE PASQUALE (detto Lino)

FIERAMONTI ANTONELLA in D’Uva

FINO ANDREA MASSIMO

GAROFALO PAOLO

GOTTI SERGIO

IACOBUCCI ANNA

LUCCI GIOVANNA

MAGGIACOMO FRANCESCO

MARCIANO MIRKO

MICHELA MARIOTTINI

MONTANI CHIARA

PAPAZZONI CESARINA (detta Sarina)

SIMONELLI MARIA

SPERINDIO FABRIZIO