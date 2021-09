Elezioni 2021, Matteo Salvini torna a Cisterna: l’incontro nel quartiere San Valentino

E’ ormai entrata nel vivo dell’ultima settimana la campagna elettorale in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre. A Cisterna nella serata di domani, sabato 25 settembre, è previsto l’arrivo di Matteo Salvini. Il leader della Lega, che torna in città per sostenere la candidatura a sindaco di Pier Luigi Di Cori, incontra i cittadini nel quartiere San Valentino in occasione della Festa della Famiglia.

Salvini era stato a Cisterna già lo scorso 4 agosto nell’ambito delle iniziative legate al referendum sulla giustizia, e torna ora quando la campagna elettorale è in pieno svolgimento per ribadire l’appoggio al candidato primo cittadino Di Cori.

L’incontro con cittadini, annunciato anche attraverso i canali social, è previsto alle 20 in piazza Ugo La Malfa; “sarà una serata per tutti, in nome della famiglia, nucleo dell'aggregazione sociale” annunciano gli organizzatori. Per il 30 settembre, invece, è prevista la vista del leader della Lega a Latina per sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo.