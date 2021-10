Elezioni 2021 a Cisterna: i risultati dei candidati sindaci e delle liste

Gli elettori di Cisterna consegnano la scelta del sindaco al secondo turno di voto, in una sfida tra centrosinistra, lievemente in vantaggio, e un candidato del centrodestra. A contendersi i voti al ballottaggio saranno dunque Valentino Mantini e Antonello Merolla. Il primo ha raggiunto il 37,07%, il secondo il 35,87%. A distanza (21,76) resta Pier Luigi Di Cori e poi di seguito gli altri candidati che non hanno raggiunto il 4%.

Gli elettori alle urne erano 18.677, chiamati a scegliere fra cinque candidati sindaco e 19 liste di candidati al Consiglio comunale. L'affluenza è stata del 66,04%. Cisterna arrivava da un commissariamento ed è arrivata alle elezioni sotto la guida di un commissario prefettizio.

Di seguito i risultati