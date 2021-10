Elezioni 2021 a Cisterna: i risultati

Le operazioni di voto si sono chiuse alle 15 e sono iniziate quelle per lo scrutinio. Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati definitivi

Nelle due giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre anche a Cisterna si è votato per le elezioni amministrative. Dopo il commissariamento del Comune, sono stati 28.677 gli elettori chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale (si attende il dato definitivo dell'affluenza).

Sono 5 i candidati sindaco e 19 le liste in loro sostegno (l’ordine è quello della scheda elettorale): Valentino Mantini, Pier Luigi Di Cori, Antonello Merolla, Laureta Jaku e Angela Coluzzi. Alle 15 di oggi, 4 ottobre, sono terminate le operazioni di voto e sono iniziate quelle dello scrutinio. Non appena disponibile pubblicheremo qui i risultati definitivi del voto.