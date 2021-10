Elezioni 2021 a Formia: i risultati

Le operazioni di voto si sono chiuse alle 15 e sono iniziate quelle per lo scrutinio. Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati definitivi

Si è votato anche a Formia nelle due giornate del 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative. Dopo il commissariamento del Comune, sono stati 33.125 gli elettori chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; l'affluenza è stata del63,53%.

Sono 5 i candidati sindaco e 19 le liste in loro sostegno (l’ordine è quello della scheda elettorale): Gianluca Taddeo, Luca Magliozzi, Paola Villa, Amato La Mura e Gianfranco Conte.

Alle 15 di oggi, 4 ottobre, sono terminate le operazioni di voto e sono iniziate quelle dello scrutinio. Non appena disponibile pubblicheremo qui i risultati definitivi del voto.