Elezioni 2021, tour nella provincia pontina per Giuseppe Conte in vista del voto

Tour dell’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in provincia di Latina in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. L’ex premier oltre che a Latina, infatti, venerdì 24 settembre sarà anche a Cisterna, Pontinia e Formia, gli altri tre comuni dove il movimento è in corsa, da solo o in coalizione. A Cisterna, infatti, il M5S insieme al Pd, al Partito Socialista Italiano e ad altre tre liste sostiene la candidatura a sindaco di Valentino Mantini, a Pontinia quella di Pasqualino Pisano mentre a Formia è in supporto, sempre in coalizione, di Paola Villa in corsa nuovamente per la fascia tricolore.

Per l’intera mattinata del 24 settembre Conte attraverserà dunque la provincia di Latina per incontrare i suoi sostenitori e supportare gli aspiranti sindaci in corsa; sarà alle 9 a Cisterna, alle 10.30 a Pontinia e poi alle 12.40 a Formia prima di spostarsi nel pomeriggio nella provincia di Frosinone, e più precisamente a Sora.

Giuseppe Conte a Formia

"Accogliamo con entusiasmo e onore la notizia di avere a Formia il presidente Giuseppe Conte - afferma Antonio Romano -. Il Movimento 5 stelle di Formia ha sin da subito visto nella persona di Giuseppe Conte, una vera guida. Per questo, il 24 settembre, insieme al presidente Conte, parleremo e ascolteremo, i cittadini, le loro esigenze e problematiche e daremo loro risposte. Il suo supporto per la nostra candidata e per la sfida che ci attende è un'ulteriore conferma di quanto sia fondamentale per tutti noi il bene di Formia e di quanto sia importante rafforzare il legame con il territorio e per questo ringrazio Giuseppe Conte per aver accettato il nostro invito".

“Come candidata sindaco della coalizione - sottolinea Paola Villa - sono davvero felice e onorata di poter ricevere nella mia città il presidente Giuseppe Conte. Avere il sostegno di un uomo così autorevole e preparato, come è giusto che sia da rappresentante dello Stato, ma nello stesso tempo così vicino ai cittadini e ai loro quotidiani problemi, mi fa sentire sicura e orgogliosa di mettermi ancora una volta al servizio di Formia, di continuare a combattere per temi quali la legalità , l’ ambiente e la cultura. Spirito di abnegazione e conoscenza saranno le modalità che continuerò a perseguire, sempre e solo per la mia città e al fianco dei miei concittadini”.