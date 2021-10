Elezioni 2021 ad Itri: i risultati

Le operazioni di voto si sono chiuse alle 15 e sono iniziate quelle per lo scrutinio. Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati definitivi

Itri è uno dei 12 comuni della provincia di Latina dove si è votato il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative. Sono stati 9.676 gli elettori chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; l'affluenza è stata del 62,27%.

Sono 3 i candidati sindaco ed altrettante le liste in loro sostegno (l’ordine è quello della scheda elettorale): Antonio Fargiorgio, Giovanni Agresti, Giuseppe De Santis.

Alle 15 di oggi, 4 ottobre, sono terminate le operazioni di voto e sono iniziate quelle dello scrutinio. Non appena disponibile pubblicheremo qui i risultati definitivi del voto.