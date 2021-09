Elezioni 2021, annullato l’incontro con l’ex ministra Lucia Azzolina a Latina

L’appuntamento era fissato per il 16 settembre al Parco Falcone Borsellino ed è stato cancellato per “improrogabili impegni” della deputata del Movimento 5 Stelle

E’ stato annullata la visita a Latina dell’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina prevista per domani, giovedì 16 settembre. L’incontro con la deputata dei 5 Stelle e con il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative Gianluca Bono era in programma nel pomeriggio presso il parco Falcone Borsellino e, come fanno sapere dal movimento, è saltato a meno di 24 ore dall’inizio.

“A causa di improrogabili impegni dell'ex ministra Lucia Azzolina - si legge in una nota -, M5S Latina si vede costretto a cancellare l'evento delle 16 al parco Falcone e Borsellino”.

Rimane, invece, confermato l'incontro delle 18 con i portavoce nazionali e regionali sul tema dei rifiuti. L’appuntamento è al Parco Evergreen di via Sezze; saranno presenti il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Latina Gianluca Bono, la consigliera regionale Gaia Pernarella, il deputato Marco Bella, l'esperto su tematiche ambientali Giorgio Libralato ed i candidati consiglieri M5S Simone Morello del gruppo giovani, Ciolfi Maria e Salvatore Antoci. “Saranno trattati argomenti di grande attualità considerando le importanti questioni ambientali ricadenti sul nostro territorio” spiegano in una nota dal movimento.