Elezioni 2021, a Latina arriva Lucia Azzolina: l’incontro al Parco Falcone Borsellino

La deputata ed ex ministra dell’Istruzione nel capoluogo il 16 settembre per sostenere la candidatura a sindaco di Gianluca Bono. Durante l’incontro si parlerà anche di scuola; mentre ambiente e rifiuti sono il tema del successivo evento all’Evergreen

Non solo l’ex premier e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre arriva a Latina anche Lucia Azzolina. La deputata grillina e ministra dell’Istruzione nel Governo Conte sarà nel capoluogo pontino giovedì 16 settembre per il primo dei due appuntamenti che nel pomeriggio vedranno impegnato il Movimento 5 Stelle prima al Parco Falcone Borsellino e poi all’Evergreen.

Ad accogliere Lucia Azzolina, insieme al deputato Marco Bella e alla consigliera regionale Gaia Pernarella al parco comunale saranno il candidato sindaco alle amministrative, Gianluca Bono, e gli aspiranti consiglieri Valeria Scognamiglio, Anna Sacchetti, Laura Artiaco e Ottavio Cirilli. L’incontro al Parco Falcone Borsellino, a cui parteciperà anche il candidato sindaco di Pontinia Pasqualino Pisano e che avrà inizio alle 15.45, sarà l'occasione per confrontarsi con i cittadini anche sulle tematiche della scuola prima e dopo la pandemia.

La giornata proseguirà poi al Parco Evergreen dalle 18 alle 20 con l'evento su ambiente e rifiuti, argomento di grande attualità considerando le importanti questioni ambientali ricadenti sul nostro territorio. Relatori saranno il candidato sindaco Gianluca Bono, la consigliera regionale Gaia Pernarella, il deputato Marco Bella, l'esperto su tematiche ambientali Giorgio Libralato ed i candidati consiglieri Simone Morello del gruppo giovani, Ciolfi Maria e Salvatore Antoci.