Elezioni a Latina, Zaccheo: “A un passo dalla vittoria al primo turno”. Coletta: “Andiamo a giocarci il ballottaggio”

Hanno affidato ai social i primi commenti a caldo sull’esito delle amministrative, i due protagonisti di questa tornata elettorale a Latina, Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta. Anche se manca ancora il dato ufficiale, la partita definitiva si giocherà al ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Il candidato sindaco del centrodestra ha sfiorato per un soffio la vittoria al primo turno; quando mancano solo due sezioni da scrutinare è al 48,46% e nelle prime battute del lunghissimo scrutinio è arrivato anche al 52% pregustando subito l’elezione al primo turno. Più dietro il primo cittadino e candidato di una coalizione che vede insieme Lbc e Pd fermo al 35,48%.

“Grazie Latina. Andiamo a giocarci il ballottaggio!” ha scritto questa mattina su Facebook Damiano Coletta quando ormai è apparso certo il secondo turno. Lo stesso social è stato usato anche da Vincenzo Zaccheo che guarda subito al ballottaggio che si terrà fra due settimane. “Grazie a tutti gli amici e ai volontari della nostra campagna elettorale, agli oltre 30mila cittadini che mi hanno votato, e a coloro che hanno preferito votare per i miei avversari, perché hanno comunque contribuito a rendere viva la democrazia di Latina. Purtroppo in tanti non hanno partecipato al voto, è un peccato, mi impegneró a farli ricredere sull’importanza di una buona amministrazione. Siamo arrivati a un passo dalla vittoria al primo turno (49%). Gettiamoci a capofitto in questo secondo turno, trasformiamolo in una grande festa per la nostra città! Viva Latina”.

Ora la partita si giocherà tutta in queste due settimane di campagna elettorale fino al voto di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.