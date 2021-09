Elezioni 2021, il centrodestra contro Coletta: “Straparla di comitati d’affari”. Lui replica: “Sanno di perdere”

A meno di dieci giorni dal voto si accende la campagna elettorale a Latina con un botta e risposta tra il centrodestra e il candidato sindaco, e attuale primo cittadino, Damiano Coletta. “La campagna elettorale sembrava iniziata sotto i migliori auspici” scrivono in una nota i rappresentanti delle sette liste che sostengono la candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo. “Assistiamo sconcertati, infatti, alla sistematica e quotidiana delegittimazione che la maggioranza targata Lbc ed il suo sindaco operano sui social e sulla stampa nei riguardi dei partiti e delle liste che compongono la coalizione di centrodestra. E’ inaccettabile che si faccia di tutta un’erba un fascio, creando un clima da caccia alle streghe che avvelena i pozzi ed incendia il clima della campagna elettorale. Da uomini e donne rispettosi delle istituzioni, ci aspettavamo che il monito di sua eccellenza il prefetto ad abbassare i toni trovasse accoglimento anche da parte del sindaco Coletta”.

“E’ inaccettabile - prosegue ancora la nota - che un sindaco in carica, straparlando di presunti ‘comitati d’affari’, insulti non tanto i rappresentanti politici del centrodestra, quanto le migliaia di cittadini – elettori che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare. Il sindaco puntualmente fugge dal confronto sul merito delle questioni politico – amministrative, salvo utilizzare la ‘questione morale’ come una clava per colpire l’avversario politico. La città di Latina, a pochi giorni dal voto, non ha la minima idea del programma di governo di Damiano Coletta, né della sua idea di sviluppo per la città. Latina ha bisogno di una pacificazione sociale e politica, non di una esasperazione manichea: con Coletta la purezza assoluta, dall’altra parte - la nostra – tutto ciò che di male possa esistere. Ogni occasione è buona, per Coletta, per alludere ad una qualche responsabilità di ‘quelli di prima’”.

E prosegue ancora la nota del centrodestra. “Se, ad esempio, il sindaco per giustificare la creazione di Abc non perde occasione per denunciare il ‘poltronificio’ di Latina Ambiente ad opera di ‘quelli di prima’, poi non può farsi immortalare accanto a chi di quel ‘poltronificio’ fu presidente senza perdere quel po’ di credibilità che gli rimane. Noi avremmo voluto per davvero condurre una campagna elettorale leale, rispettosa, incentrata soltanto sulle questioni che interessano i cittadini, senza difenderci dalla doppia morale di chi si erge a capitano senza macchia. Per parte nostra - concludono dal centrodestra - continueremo a fare politica senza insultare, demonizzare, screditare l’avversario. Avvertiamo l’urgenza di far ripartire la città dal punto di vista produttivo, economico, occupazionale. Lo dobbiamo ai tanti giovani che, insieme a noi, non si rassegnano alla mediocrità e sognano un futuro grande per la città che amiamo”.

Non si è fatta attendere, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, la replica del sindaco Coletta, di nuovo in corsa per la fascia tricolore. “Sanno di perdere e scrivono note contro di me. Sanno di perdere e si preparano ad insultare. Sanno di perdere e vogliono prescrivere un passato di disastri che però i latinensi non possono dimenticare - scrive Coletta -. Ma noi non ci caschiamo. Andiamo avanti. Siamo l'unica alternativa politica possibile per i latinensi, per tutti i latinensi. Anche e soprattutto per quelli moderati e liberali, per gli elettori di centrodestra che non possono sopportare i vecchi comitati d'affari che hanno affamato e mangiato sulle spalle della nostra città”.

“Io sono pronto a confrontarmi con chiunque anche domani, in piazza, davanti alle cittadine e ai cittadini. Io posso metterci la faccia, loro evidentemente no. Andiamo avanti, continuiamo a liberare Latina, inizia il nostro secondo tempo, e questa partita la vinciamo. Tutti insieme” conclude poi il sindaco di Latina.