Elezioni amministrative 2021 a Latina, i candidati al Consiglio comunale di Forza Italia

Anche a Latina si vota il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative. I cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Per il centrodestra il candidato primo cittadino è Vincenzo Zaccheo.

Sono sette le liste che sostengono la sua corsa alla fascia tricolore: Latina nel cuore, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo!, Vola Latina.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale di Forza Italia:

Di Matteo Ivano

Anzalone Mauro

Furlanetto Fausto

Coluzzi Giuseppe

Agnani Francesca

Basciu Sinuè

Berdowski Marcin detto Marcello

Capponi Pierluigi

Cardillo Stefano

Cataldo Nicoletta

Coriddi Giuseppe

Cosentino Antonio

Dellapietà Roberta

Franzè Ilario Pierino

Giona Anna

Laportella Claudia

Lorido Mario

Macchiarulo Alfonso

Marchese Maria Luisa

Minutillo Alfredo

Orelli Paola

Pagano Francesca Maria

Palmegiani Luca

Pepe Salvatore

Porzi Alessandro

Pucci Clarita

Sala Nadia

Sibilio Lucia

Sisca Filomena detta Marilena

Trani Massimiliano

Viglianti Niccolò detto Nicco

Zaramella Mara