Comunali 2021, Fratelli d’Italia chiude la campagna elettorale con Francesco Lollobrigida

Fratelli d’Italia chiude la campagna elettorale a Latina con un evento a Villa Meravigliosa a cui prenderà parte anche il capogruppo del partito alla Camera Francesco Lollobrigida. L’evento è in programma martedì 28 settembre alle 20 e per ragioni legate al Covid, sarà riservato e a numero chiuso. Parteciperanno il candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo, il senatore e coordinatore provinciale di FdI Nicola Calandrini, l’eurodeputato Nicola Procaccini, il vice portavoce regionale Enrico Tiero, i candidati al consiglio comunale e i quadri dirigenti del partito locale.

“Siamo lieti di ospitare il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida ad uno degli appuntamenti conclusivi della nostra campagna elettorale - dichiara Calandrini -. Con l'arrivo dell'onorevole Lollobrigida, che segue l’appuntamento delle scorse settimane con Giorgia Meloni, i vertici nazionali di Fratelli d’Italia mantengono fede all'impegno di sostenere il partito di Latina in questa competizione elettorale. È una sfida non facile, ma tutto il partito, dal presidente ai militanti ha come solo obiettivo quello di restituire Latina al centrodestra. Per raggiungere questo scopo Fratelli d’Italia ha messo in campo una squadra di uomini e donne di elevata professionalità, competenza ed esperienza, affiancati da giovani che non vedono l’ora di dimostrare il loro valore.

Domani sera avremo l’occasione di fare insieme il punto della situazione tutti insieme, per poi pianificare gli ultimi appuntamenti di ciascuno prima del voto. Non risparmieremo sforzi per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati: vincere a Latina”.