Comunali 2021, si chiude la campagna elettorale: gli appuntamenti con i candidati sindaco

Gli aspiranti primi cittadino incontrano i loro sostenitori in vista del voto del 3 e 4 ottobre. Gli appuntamenti in città

Ultimo giorno di campagna elettorale oggi anche a Latina in vista del voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, poi da domani scatta i silenzio elettorale. I candidati sindaco in corsa nel capoluogo hanno organizzato una serie di appuntamenti per incontrarsi e confrontarsi con i loro sostenitori e magari riuscire a convincere gli indecisi.

Il sindaco Damiano Coletta chiude la campagna elettorale in viale Italia, la stessa che cinque anni fa ha ospitato l’ultimo incontro prima del voto. Si parte dalle 19.30 con diverse persone che si alterneranno sul palco fino all’intervento in serata dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Aamto prima del comizio dello stesso sindaco di nuovo in corsa per la fascia tricolore. Vincenzo Zaccheo, invece, dopo l’incontro di ieri sera in piazza Dante con il leader della Lega Matteo Salvini, chiude la campagna elettorale con un evento organizzato in largo Tartini, nella zona della Q4. Annalisa Muzio, invece, per il suo evento che ha inizio alle 18 e che prevede oltre al suo comizio anche la presentazione dei candidati delle due liste in suo sostegno, Fare Latina e Ple, ha scelto largo Palos de la Frontiera, in centro alle spalle dell’intendenza di Finanza.

Anche il Movimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale nel cuore della città, tra via Umberto I e viale Eugenio di Savoia; durante l’incontro interverranno il candidato sindaco Gianluca Bono, i candidati M5S al consiglio comunale, il deputato Marco Bella, la consigliera regionale Gaia Pernarella e altri portavoce territoriali di Pomezia e Ardea. Nicoletta Zuliani, invece, incontrerà i suoi sostenitori all’Evergreen per una festa che ha inizio alle 20.

Il candidato sindaco Giuseppe Antonio Mancino ha invece organizzato l’ultimo appuntamento di questa campagna elettorale presso l’ex casa cantoniera di Borgo Sabotino con la partecipazione di Serena Pellegrino, segreteria nazionale di Sinistra Italiana e la senatrice Elena Fattori. Andrea Ambrosetti, candidato del Partito Comunista Italiano, chiude la campagna elettorale con un evento al parco Falcone Borsellino dalle 17. Nessuna evento in particolare e nessuna location è stata scelta invece dal candidato di Solidarietà Sociale Sergio Sciaudone, mentre Antonio Bottoni ha chiuso la campagna elettorale ieri con una appuntamento a Borgo Piave e per oggi ha in programma un ultimo incontro presso il point di via Cesare Battisti.