Coletta rieletto sindaco, ma la maggioranza in Consiglio è del centrodestra. Chi entra in Aula

Damiano Coletta si conferma sindaco di Latina, ma la composizione del nuovo Consiglio comunale vede la maggioranza del centrodestra. Questo il quadro che restituiscono i due turni delle elezioni amministrative nel capoluogo. Al primo, infatti, le liste di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Zaccheo hanno ottenuto il 53,15% delle preferenze che gli consente appunto di avere la maggioranza in Consiglio nonostante il ballottaggio abbia decretato la vittoria in rimonta di Coletta con il 54,9% su Zaccheo, fermo al 45,10%.

Coletta che adesso in Consiglio dovrà fare i conti con quella che viene chiamata l’”anatra zoppa”. Sono infatti 18 i seggi assegnati al centrodestra, più quello di Vincenzo Zaccheo, 11 al centrosinistra, più lo stesso sindaco Coletta, a cui si aggiunge anche quello di Gianluca Bono del Movimento 5 Stelle dopo l’apparentamento prima del secondo turno; completa il quadro il seggio assegnato alla candidata non eletta Annalisa Muzio.

Non sarà facile per Coletta riuscire a garantire la stabilità e resta quindi il tema della governabilità con il rieletto sindaco che dovrà necessariamente guardare all’altra parte dell’Assise con cui si dice pronto a dialogare per il futuro della città. E del tema della governabilità ha parlato lo stesso primo cittadino ieri in sala stampa con i giornalisti. “Adesso c’è bisogno del senso di responsabilità di tutte le forze politiche anche di quel centrodestra che non si è riconosciuto in questa scelta ed è disponibile a sedersi al tavolo - ha detto Coletta -. La città ha bisogno di sicurezza, certezza, competenza ed esperienza e delle migliori forze a disposizione della collettività. Da domani, quindi, ci si siede al tavolo mettendo a disposizione il senso di responsabilità e le migliori competenze. Confido nella disponibilità anche del centrodestra”.

Ora, quindi, i prossimi giorni, quelli che separano dalla convocazione del primo Consiglio comunale, saranno i più delicati e verranno fuori le strategie che saranno messe in campo da una e dall’altra parte.

Chi entra in Consiglio

Vediamo ora quali sono i consiglieri eletti che andranno a comporre la prossima Assise. Nella maggioranza sono 6 i seggi attribuiti a Fratelli d’Italia che vede eletti Raimondo Tiero, Matilde Celentano, Andrea Chiarato, Gianfranco Antoniccola, Patrizia Fanti e Gianluca Di Cocco; 5 alla Lega rappresentata da Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Valeria Tripodi, Vincenzo Valletta e Roberto Belvisi; 4 a Latina nel Cuore con Renzo Scalco, Dino Iavarone, Alessio Pagliari e Mario Faticoni; 3 a Forza Italia con Roberta Dellapietà, Giuseppe Coluzzi e Mauro Anzalone. Per la minoranza sono 4 i seggi per Latina Bene Comune con Valeria Campagna, Gianmarco Proietti, Emilio Ranieri e Floriana Coletta; 4 per il Pd con Enzo De Amicis, Leonardo Maiocchi, Tommaso Malandruccolo e Daniela Fiore, 2 per la lista Per Latina 2032 con Massimiliano Colazingari e Simona Lepori; uno per Riguarda Latina con Francesco Pannone. Entrano in Consiglio anche i candidati sindaco non eletti Vincenzo Zaccheo, Gianluca Bono e Annalisa Muzio.