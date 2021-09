Elezioni comunali a Latina: appuntamento nel capoluogo con l'ex premier Giuseppe Conte

Arriverà a Latina l'ex premier Giuseppe Conte per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento con il presidente del movimento è giovedì 23 settembre, per sostenere la corsa a sindaco del candidato Gianluca Bono.

L'incontro con Giuseppe Conte è fissato alle 12,30 e prevede, accanto al candidato sindaco e ai componenti della lista, anche un tour in alcuni simbolo della città di Latina come sta avvenendo in altri comuni italiani in cui l'ex premier è presente per sostenere il M5S.