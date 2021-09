Un giro tra le incompiute della città: l'incontro a Latina con l'eurodeputato del M5S Fabio Massimo Castaldo

Domani, venerdì 10 settembre, alle 18:30, una delegazione del Movimento 5 Stelle locale incontrerà tra le vie della città di Latina il parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, che riveste il ruolo di vicepresidente dal 2017, rieletto nel 2019.

Ad accoglierlo sarà il candidato sindaco Gianluca Bono insieme a Salvatore Antoci, attualmente consigliere comunale e candidato con il Movimento 5 Stelle, al videomaker Giorgio Serra e all’architetto Anna Sacchetti che avranno il compito di mostrare all'europarlamentare le numerose problematiche strutturali, sociali e urbanistiche della città di Latina.

L'itinerario parte dalla periferia nord, con ingresso da Borgo Piave, fino ad arrivare nelle zone più centrali lungo l’asse di via Piave e prevede alcune particolari tappe: dall'ecomostro abbandonato, anche detto “Variante Malvaso”, costituito dal cantiere mai ultimato prospiciente via Piave, "diretta conseguenza della mala gestione urbanistica costituita dal Piani particolareggiati del 2016", all'ex Svar di via Romagnoli, sito industriale dismesso. Si arriverà poi alla Cittadella Giudiziaria, altro scheletro incompiuto, "frutto - spiega in una nota il Movimento 5 Stelle - delle iniziative politiche del centrodestra deragliate su un binario morto"; a Palazzo Key fino alle nuove autolinee.

L'obiettivo è avviare un confronto sulle criticità cittadine connesse alla mala gestione degli spazi pubblici, ma anche sulla viabilità e i trasporti.