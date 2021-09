Elezioni 2021, Matteo Salvini a Latina per sostenere la candidatura a sindaco di Zaccheo

A distanza di poco meno di due mesi, Matteo Salvini torna a Latina e lo fa per sostenere la candidatura di Vincenzo Zaccheo alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. L’arrivo del leader della Lega nel capoluogo pontino è previsto per la sera di giovedì 30 settembre.

L’annuncio da parte dello stesso partito attraverso i propri canali social.

L’ultima volta a Latina per Salvini era stato lo scorso 4 agosto, quando è stato organizzato un incorno pubblico a Capoportiere nell'ambito delle iniziative per la raccolta firme per i sei quesiti referendari sulla giustizia; in quell’occasione il centrodestra non aveva ancora trovato la quadra sul nome del candidato a sindaco. “Per noi l'unità del centrodestra è un valore. Però tra un po' è Ferragosto, bisogna indicarlo questo nome del candidato sindaco di Latina, altrimenti arriva anche Natale. Fosse per noi l'avremmo indicato già da alcuni mesi, però stiamo aspettando la condivisione di tutti” aveva detto Salvini dal palco allestito in piazzale Loffredo.

E la condivisione è arrivata qualche giorno dopo, intorno al nome dell’ex sindaco Vincenzo Zaccheo ora in corsa, sostenuto da sette liste, per la carica di primo cittadino di Latina. E, a pochi giorni dal voto, Salvini sarà quindi a Latina per la volata finale della campagna elettorale e per dare il suo sostegno al candidato che in queste amministrative sarà l’espressione di un centrodestra unito che punta a tornare alla guida della città. L’appuntamento è per venerdì 30 settembre alle 20 in piazza Dante.

Intanto, nel pomeriggio di mercoledì 22 settembre, sarà a Latina anche il sottosegretario all’Istruzione della Lega Rossano Sasso; alle 15.30 al Circolo Cittadino incontrerà i docenti e simpatizzanti del partito.