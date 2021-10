Elezioni comunali 2021: terminato lo scrutinio a Latina. Zaccheo è al 48,30% e Coletta al 35,66%

E’ finalmente definitivo il dato delle elezioni amministrative a Latina. E’ stato reso noto da poco - pubblicato sul sito del Comune capoluogo non ancora da quello del Ministero dell’Interno - il dato al termine dello scrutinio di tutte e 116 le sezioni. E’ stato quindi completato, da parte dell’Ufficio elettorale, lo scrutinio delle due sezioni, la 21 e la 46, in cui il conteggio era ancora in corsa, ad oltre 48 ore dalla chiusura dei seggi.

Il candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo (Fratelli d’Italia, Lega, Latina nel Cuore, Forza Italia, Udc, Vola Latina e Cambiamo) si attesta sul 48,3% con 30.433 voti; sotto di poco meno di 13 punti percentuali, al 35,66%, l’uscente e candidato del centrosinistra Damiano Coletta (Lbc, Pd, Per Latina 2032, Riguarda Latina) che ha ottenuto 22.469 voti.

Nettamente più distanziati tutti gli aspiranti sindaco; Annalisa Muzio (Fare Latina e Partito Liberale Europeo) è al 5,11% con 3.219 preferenze, Antonio Bottoni (Siamo Latina, Fiamma Tricolore e Legalità e Sicurezza) al 3,33% con 2.096 voti, di un soffio avanti al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Gianluca Bono che si è fermato al 3,28% con 2.069 voti e a Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani Sindaco) che è al 3,16% con 1.994 voti. Per Sergio Sciaudone (Solidarietà Sociale) lo 0,66% con 414 voti, per Andrea Ambrosetti (Pci) lo 0,36% con 224 voti e per Giuseppe Antonio Mancino (Sinistra Italiana) lo 0,15% con 94 voti.

Per quanto riguarda le liste Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 14,94%, seguono la Lega con il 14,02%, Lbc con il 12,37% e Pd con l’11,53%. Poco sotto il 10% Latina nel Cuore e Forza Italia. Al momento manca ancora il dato definitivo delle preferenze dei consiglieri (tre sezioni devo ancora completare il conteggio).