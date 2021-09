Elezioni 2021 a Latina, incontro con Coletta e il parlamentare europeo Massimiliano Smeriglio

"L'innovazione aperta, opportunità di crescita per il territorio": questo il titolo dell'incontro in programma per le 18 di domani, venerdì 24 settembre, a Latina organizzato nell'ambito della campagna elettorale per il sindaco Damiano Coletta in corsa per la riconferma alla guida della città.

Un incontro a cui parteciperà il parlamentare europeo Massimiliano Smeriglio che arriva nel capoluogo pontino proprio per sostenere la ricandidatura dell'attuale primo cittadino alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Oltre al sindaco Coletta, nel corso dell'appuntamento intervengono anche i candidati al Consiglio comunale Simona Lepori, Alessia Mazzola, Anna Claudia Petrolio e Gianmarco Proietti.

L'incontro si terrà alle 18 all'Hotel Europa in via Emanuele Filiberto a Latina.