Comunali a Latina: aperture straordinarie dell’ufficio elettorale in vista del voto di ottobre

Manca meno di un mese alle elezioni amministrative, ed in vista del voto del 3 e 4 ottobre, l’Ufficio elettorale di Latina rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,30.

Saranno previste, poi, aperture straordinarie a ridosso dei giorni delle votazioni. Per il rilascio delle tessere elettorali ci si può recare presso il Servizio Demografico in Via Ezio 36; tessere elettorali che i cittadini dovranno portare con loro per votare insieme ad un documento di identità. Oltre la carta di identità, possono essere usati per essere identificati anche patente e passaporto.

Oggi, intanto, la Commissione elettorale del Comune ha effettuato il sorteggio di 472 scrutatori e 472 supplenti che opereranno nei seggi sparsi sul territorio comunale. L’elenco sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale al più tardi entro la giornata di domani.