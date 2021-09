Elezioni 2021, Richetti in piazza per sostenere Nicoletta Zuliani. Il video messaggio di Calenda

“Azione” scende in campo a Latina per sostenere la candidatura a sindaco di Nicoletta Zuliani in corsa alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre con una lista civica che porta il suo nome. Assente Carlo Calenda, che è comunque intervenuto in video, è stato Matteo Richetti, insieme anche alla consigliera regionale di Azione nel Lazio Valentina Grippo e al capolista e e referente di “Latina in Azione” Olivier Tassi, a rimarcare il pieno appoggio del partito alla candidatura di Nicoletta Zuliani nel capoluogo pontino.

L’incontro si è tenuto ieri alle 18 in piazza del Popolo ed ha rappresentato anche l’occasione per l’aspirante primo cittadino e i candidati al Consiglio comunale, per illustrare nuovamente il programma in vista del voto. Zuliani e la sua squadra parlano di una “rigenerazione” che passi anche attraverso il lavoro e un nuovo rapporto tra pubblico e privato. E poi il tema caldo dell’ambiente con particolare attenzione al verde, alle strade e alle barriere architettoniche da abbattere. Altro aspetto quello della macchina amministrativa con la necessaria assunzione di nuovi dipendenti in Comune.

“I nostri candidati di Latina sono una squadra strepitosa - ha detto Matteo Richetti a margine dell’incontro pubblico con i cittadini in piazza -. Hanno lavorato sodo per costruire proposte concrete e coraggiose. Nicoletta è la nostra candidata sindaco. Di quelle rare persone che tra la convenienza e la convinzione scioglie senza indugi la seconda. Apriremo una strada nuova anche a Latina, perché non ci possiamo rassegnare ai peggiori trasformismi”.

Assente, come detto perché impegnato nella campagna elettorale per le elezioni di Roma, Carlo Calenda non ha comunque voluto far mancare il suo sostegno a Nicoletta Zuliani. “L’unica rivoluzione che serve in questo Paese è iniziare a considerare la politica per quello che propone, capire che la politica è amministrazione e serietà. Ed è la ragione per cui Nicoletta vincerà e per cui io vincerò. Perché gli italiani si sono stancati di avere politici per i quali la cosa più importante è quella di parlare alla loro pancia; mi dispiace noi non chiamiamo gli elettori “popolo” o gente”, ma cittadini e dovete capire che siete potenti; guardate i programmi e la qualità delle persone che si devono meritare il vostro voto”.