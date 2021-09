Elezioni 2021 a Minturno, il Pd presenta la lista dei suoi candidati: “Squadra vincente”

Quella del Pd è una delle liste che in queste elezioni amministrative a Minturno sostengono la candidatura di Gerardo Stefanelli che, primo cittadino uscente, è di nuovo in corsa per la carica di sindaco. “La convinta partecipazione di una lista del Pd alla coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Gerardo Stefanelli rappresenta, in continuità con la precedente esperienza amministrativa, la più coerente scelta di campo per la prossima tornata elettorale - spiega il Circolo di Minturno del Pd in una nota -. L’innegabile successo amministrativo della trascorsa consiliatura, che ha visto come attivi protagonisti ben sei consiglieri e due assessori del PD, non poteva che indurre il partito ad offrire ai cittadini minturnesi la possibilità di ripetere questa positiva esperienza.

Lo slogan presente sul manifesto 'Linfa nuova su solide radici' ben sintetizza le scelte fatte per la costruzione della nuova lista. Si è voluto, infatti, in un’ottica di rinnovamento partecipativo, dare più spazio a componenti della società civile, donne e uomini provenienti dalle diverse realtà sociali del nostro territorio, che hanno deciso d’impegnarsi nella politica schierandosi con un Partito in cui si riconoscono per i valori progressisti e riformisti. Allo stesso tempo, al fine di dare continuità alla propria azione politica ed amministrativa, Il Circolo PD di Minturno ha voluto riproporre alcuni dei nomi di quegli amministratori che hanno già così ben operato, spendendosi per il proprio territorio e utilizzando opportunamente quei canali politici e istituzionali che hanno permesso il finanziamento di opere pubbliche e servizi per la nostra Comunità”.

“Siamo del tutto convinti - conclude la nota - che questa squadra rappresenti un modello vincente, proponendo una lista di candidati in cui i nostri concittadini potranno riconoscersi e sentirsi rappresentati. L’obiettivo da raggiungere è quello di dare, nella coalizione per Stefanelli sindaco, maggior forza al PD, unico schieramento genuinamente e storicamente politico che ha voluto orgogliosamente mantenere il proprio simbolo e la propria identità, perché possa continuare la sua azione amministrativa nel solco dei successi già ottenuti nella precedente Amministrazione”.