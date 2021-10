Elezioni a Pontinia, inizia l'amministrazione del nuovo sindaco Tombolillo. I consiglieri eletti

Inizia l'amministrazione del nuovo sindaco di Pontinia Eligio Tombolino eletto alle ultime amministrative del 3 e 4 ottobre. Il candidato della lista "Progetto per Pontinia" ha trionfato con il 55,74% delle preferenze (4.433 voti), quasi raddoppiando il risultato ottenuto dall'uscente Carlo Medici fermo al 28,59%. Più distanziati gli altri due candidati Massimiliano Antelmi che ha raggiunto l'11,51% e Pasqualino Pisano al 4,16%.

Nella giornata di ieri Eligio Tombolino è stato ufficialmente proclamato sindaco di Pontinia nel corso della cerimonia che si è tenuta in Comune. Ufficializzati anche i consiglieri comunali eletti e che andranno a comporre la prossima Assise. Sono 11 i seggi assegnati alla lista in sostegno di Tombolillo, 4 a quella di Carlo Medici "Pontinia Città Ideale" e uno a quella di Massimiliano Antelmi "Progetto Pontinia Futura", nessuno al Movimento 5 Stelle che appoggiava la candidatura di Pasqualino Pisano.

Siedono tra i banchi della maggioranza Massimo Mantova, Giovanni Bottoni, Beatrice Milani, Romina Realacci, Maria Rita D'Alessio, Simone Orelli, Simone Coco, Valterino Battisti, Fabiana Cappelli, Argeo Perfili, Alfonso Donnarumma. Per la minoranza oltre al sindaco non eletto Carlo Medici anche Daniela Lauretti, Paolo Torelli e Matteo Lovato (per la lista in sostegno proprio di Medici) e l'altro primo cittadino non eletto Massimiliano Antelmi.