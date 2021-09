Elezioni comunali 2021: come si vota se si è in quarantena o in isolamento per il Covid-19

Il Ministero dell’Interno nei giorni scorsi ha dato disposizioni per consentire l’esercizio domiciliare del diritto di voto agli elettori in quarantena, in isolamento fiduciario o trattamento domiciliare per il coronavirus

Il 3 e 4 ottobre si vota anche in 12 comuni della provincia pontina per le elezioni amministrative. I cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il loro sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Si tratta della seconda tornata elettorale al tempo della pandemia e il Ministero dell’Interno nei giorni scorsi ha dato disposizioni per consentire l’esercizio domiciliare del diritto di voto agli elettori in quarantena, in isolamento fiduciario o trattamento domiciliare per il Covid-19.

Gli elettori interessati dovranno presentare richiesta tra il 23 e il 28 settembre, allegando anche un certificato medico. Nello specifico, per poter esercitare il diritto di voto a domicilio, gli elettori sottoposti a trattamento sanitario domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario a seguito di Covid-19 devono far pervenire apposita richiesta all’Ufficio Elettorale, corredata di proprio documento di riconoscimento.

L’elettore dovrà allegare alla domanda anche l'apposito certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’Asl, in data non anteriore al 19 settembre 2021, che attesti la sussistenza di una delle condizioni dovute al Covid- 19:

– trattamento domiciliare

– condizioni di quarantena

– isolamento fiduciario

L’elettore ammesso al voto domiciliare sarà assegnato alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al proprio domicilio. Il voto di questi elettori verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione; verrà assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.