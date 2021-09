Elezioni 2021, il presidente della Regione Zingaretti a Latina per sostenere Coletta

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti torna a Latina, e lo fa per sostenere la candidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino Damiano Coletta. L’incontro pubblico, dal titolo “Una birra con Zingaretti e Coletta”, si terrà lunedì 13 settembre dalle 18.30 in piazza del Quadrato nel pub “Quarto Lato”; interverranno, oltre al governatore del Lazio e al candidato sindaco, anche Franca Rieti (segretaria Pp Latina e capolista Pd-Psi) e Leonardo Majocchi (candidato lista Pd-Psi).

“Sarà l’occasione per parlare del futuro di Latina in prospettiva dei tanti progetti avviati e da avviare, con la collaborazione della Regione Lazio. Ricordo – afferma il sindaco Damiano Coletta – il finanziamento dello stallino e il progetto del Distretto della Salute con il nuovo ospedale. Potremo fare il punto sulla Roma-Latina, un altro tema per il quale mi sono speso e mi sto spendendo per il bene del territorio. L’altra sera abbiamo avuto un momento di incontro fra tutte e quattro le liste che sostengono la mia candidatura: è stato un incontro importante, che ha messo in un dialogo vero e aperto il mondo civico con quello della politica. Ho ribadito e ci tengo a farlo ancora, che in piena coerenza con Latina Bene Comune abbiamo concluso il mandato come movimento civico; ora il dialogo con i partiti porta ulteriore valore alla nostra esperienza in termini di filiera e di competenze che si mettono a disposizione”.

“Si tratta di un evento molto importante per Latina e per il nostro candidato sindaco Damiano Coletta – dichiara Franca Rieti, segretaria comunale del Partito Democratico e capolista di “Pd-Psi” – Rappresenta un segnale forte per la comunità, per la coalizione tutta e per il PD. Parleremo di una politica diversa, libera dai vecchi schemi, e del programma per la città attraverso alcuni dei temi più cari alla coalizione e allo stesso PD: lavoro, cultura, innovazione, economia del mare, salute. Un ringraziamento va ai Giovani Democratici e a Leonardo Majocchi, nostro candidato, per il contributo nell’organizzazione dell’evento”.