Elezioni comunali 2022 a Gaeta: i risultati dei candidati sindaco e di tutte le liste

Cristian Leccese è il nuovo sindaco di Gaeta. Manca solo l'ufficialità quando sono state scrutinbate 15 sezioni su 20 - dato aggiornato alle 23 di luned 13 giugno -, infatti, il candidato sidnaco ha superato il 64% delle preferenze.

Nella giornata di domenica 12 giugno i cittadini si sono recati alle urne per scegliere il primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale. Cinque i candidati alla carica di sindaco, sostenuti da 15 liste; iin corsa: Antonio Salone con la lista Alternativa; Silvio D’Amante sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Insieme con Silvio D’Amante; Sabina Mitrano sostenuta dal Pd, Europa Verde e dalla lista Gaeta Comunità di Valore; Benedetto Croce con il Partito Comunista e Cristian Leccese sostenuto dalle liste Lab32, LeAli per Gaeta, #Avantitutta, Mitrano nel Cuore, Gaeta Democratica, Azione Popolare, Azzurri per Crescere Ancora, Gaeta Tricolore.

Nel segno della continuità a trionfare è stato il candidato sostenuto dal primo cittadino uscente Cosmo Mitrano.

A Gaeta su 18.927 elettori ha votato il 61,83% degli aventi diritto.

Appena disponibili pubblicheremo qui i risultati finali