Elezioni comunali 2022 a Ponza: tutti i risultati

Domenica 12 giugno si è votato anche a Ponza per le elezioni amministrative. Sono 3.405 gli elettori dell’isola pontina che sono stati tornati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. L'affluenza alle urne al termone delle operazioni di voto è stata del 59,35%.

La sfida è tra due candidati primo cittadino: l'ex sindaco Pompeo Porzio, sostenuto dalla lista Crescere Insieme e il consigliere comunale-ex assessore Francesco Ambrosino sceso in campo con l’appoggio della lista Cambiamo il Vento.

Appena disponibili pubblicheremo qui i risultati finali.