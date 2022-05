Elezioni 2022 a Sabaudia, 5 liste per Alberto Mosca: i candidati al Consiglio comunale

Domenica 12 giugno si vota anche a Sabaudia per le elezioni amministrative. Gli elettori, dopo lo scandalo per l’inchiesta Dune che ha portato agli arresti domiciliari anche la sindaca Giada Gervasi, sono nuovamente chiamati alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati a sindaco; tra questi anche Alberto Mosca sostenuto da 5 liste: Forza Italia, Udc, Azione con Calenda - Alberto Mosca Sindaco, Città Nuova, Scegli Sabaudia.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Forza Italia

Secci Giovanni

Fogli Giovanni Pietro detto Gianpiero

Castellani Anna Maria

Colantone Luciano

Di Girolamo Matteo

Maracchioni Anna Maria

Martino Davide

Mazzali Massimo

Mazzocchi Emanuele

Moretto Irene

Onori Elisa

Pezzella Davide

Russo Maria Cristina

Schettino Vincenzo

Sciamanna Diana

Venditti Roberto

Udc

D'Ascanio Francesco Paolo

Brunello Daniele

D'Agostini Noemi

Di Cola Giuseppe Biagio

Gasbarrone Maria Assunta

Giancola Raffaella

Lenti Giuseppe

Magrin Claudio

Mastracci Riccardo

Napolitano Barbara

Racanelli Nicola

Riggi Antonio

Sole Sebastiano

Vargiu Fabiana

Varriale Gioida

Vassallo Clara

Azione

Vitaletti Antonio

Massimi Marco

Brina Simone

Crispino Sofia

Francavilla Kevin

Tamburro Chiara

Rambaldi Stefano

D'Ercoli Emanuele

Quaglieri Camilla

Zaccai Martina

Verdone Maria Teresa

Liguori Luca

Sannino Antonio Giovanni

Farina Arianna

Cervoni Claudio

Palmacci Roberto

Lista Città Nuova

Schintu Pia

Gallucci Davide

Melloni Carla

Corelli Mirko

Battisti Manila

De Lucia Pietro

Menichelli Simonetta

Cavaliere Salvatore

Grasso Alessandra

Comincini Andrea

Pica Lucia

Carboni Joseph

Baccaro Simona

Mincarelli Marco

Calvani Marina

Crescenzo Simone

Lista Scegli Sabaudia

Belmonte Temistocle detto Temi

Surpi Albonea detta Alba

Carminati Francesco

Mastracci Fulvio

Gabriele Davide

Garrisi Rossella

Bordignon Roberto

Allegri Mario

Schirru Marco

Magnarelli Lorena

Pagliaroli Daniela

Pacini Alan

Atzei Antonella Giuseppina detta Lalla