Elezioni 2022 a Sabaudia, 3 liste per Enzo Di Caua: i candidati al Consiglio comunale

Domenica 12 giugno anche i cittadini di Sabaudia tornano alle urne per le elezioni amministrative. Dopo lo scandalo per l’inchiesta Dune che ha portato agli arresti domiciliari anche la sindaca Giada Gervasi, si vota per scegliere il nuovo primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati a sindaco; tra questi anche Enzo Di Capua sostenuto da tre liste: Fratelli D’Italia, Lega e Sabaudia civica.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Fratelli d’Italia

Dionisio (Tonino) Magnanti

Renato Bianchi

Piera Polisena

Marina Chiapparelli

Alessandra Ceci

Fabrizio De Dominicis

Manuel Di Caterino

Annalisa Fiorentini

Marika Intini

Fabiana Marangoni

Francesco (Frankie) Sanna

Stefano Pacini

Paolo Pizzo

Francesco Scattaretico

Antonio Zeoli

Giulia Di Marino

Lega

Ciriello Antonio Francesco

Agosta Giuseppe

Apicella Fabio

Brizzi Giuseppe Santino

Di Giulio Maria Cristina

Gabrielli Beatrice

La Morte Francesca

Lizzio Franco

Mandaradoni Domenico

Manfredi Aurelio

Manfuso Alessia

Marocco Marco

Martini Elisa

Menin Anna

Menin Guerrino

Morelli Gianluca

Lista Sabaudia Futura

Arduino CarmelaCiriello Matteo

Cividani Marcello

Clemente Carla Tindara

D'Ottavi Francesco Saverio

La Grutta Francesco

Lancia Andrea

Mandaradoni Giuseppe

Mastrogiorgio Sonia

Petrucci Valerio

Pietra Caprina Francesco

Pitu Floarea

Pozzi Katia

Rebricova Irina

Salvatori Ilaria

Valenti Silviano