Elezioni 2022 a Sabaudia, due liste per Giancarlo Massimi: i candidati al Consiglio comunale

Si vota anche a Sabaudia domenica 12 giugno per le elezioni amministrative. Gli elettori tornano alle urne dopo lo scandalo per l’inchiesta Dune che ha portato agli arresti domiciliari anche la sindaca Giada Gervasi, e si dovranno esprimere per scegliere il nuovo primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati a sindaco; tra questi anche Giancarlo Massimi sostenuto da due liste: Partito Democratico e Massimi Sindaco per Sabaudia.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Partito Democratico

Bianchi Amedeo

Avvisati Massimo

Bersani Angela

Boccuzzi Cecilia

Carelli Paola

Di Legge Eleonora

D'Ubaldi Orietta

Flotta Elide

Ghouili Latifa

Lombardo Valerio

Medici Enza

Nicotra Giovanna

Piroli Pietro

Soscia Federica

Tavoletta Federico

Zannino Walter

Lista Massimi Sindaco

Guizzon Genoveffa

Biondi Nadia

Calabrese Moreno

Catalano Michele

Ciciliano Simone

Cimaroli Cristian

De Lucia Paola

Esposito Maria Sole

Fazio Vincenzo

Iuliano Stefano

Nappi Martina

Scaringella Claudia

Siesto Gaia

Rifici Silvestri Valentina

Selmi Federica

Renzi Cinzia