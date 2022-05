Elezioni 2022 a Sabaudia, 3 liste per Maurizio Lucci: i candidati al Consiglio comunale

Domenica 12 giugno si vota anche a Sabaudia dove, dopo il terremoto politico scatenato dall’inchiesta Dune che ha portato agli arresti domiciliari anche la sindaca Giada Gervasi, i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Gli elettori dovranno esprimersi per scegliere il nuovo primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati a sindaco; tra questi anche l’ex primo cittadino Maurizio Lucci di nuovo in corsa per tornare a guidare la città. Tre sono le liste che lo sostengono: la lista Lucci Sindaco, Coraggio Italia - Lucci Sindaco e Obiettivo in Comune - Lucci Sindaco.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Lista Lucci Sindaco

Avvisati Vincenzo

Billi Maurizio

Brucchietti Marina

D'Ambrosio Stefano

De Angelis Giada

Gambacurta Beatrice detta Bea

Iodice Gabriele

La Rocca Giuseppe detto Pino

Messina Sabrina

Montanaro Graziano

Orsini Monica

Pacchiarini Marinella

Pagliaroli Felice

Porcelli Paolo

Riccardo Gianluca

Rizzardi Miriam

Coraggio Italia

Cargnelutti Matteo

Duò Elisa

Figliozzi Benedetto

Fusco Alessandro

Ghion Maurizia

Giacometti Gianfranco

Pedrollo Cristina

Rizzo Massimiliano

Rossato Daniele

Sala Jacopo

Scaccia Roberto

Severin Valentina

Spaziani Laura

Tosi Simona

Valerio Andrea Pio

Vendrame Letizia

Obiettivo in Comune

Picciolo Daniela

Affinito Antonio

Bellato Fabiola

Belli Giuseppe

Buonanno Tina

Bustini Annamaria

Celani Daniela

Compagno Alessandro

De Fabritiis Iris Maria

Distaso Francesco Paolo

Fantini antonio

Favaretto Ezio

Iannaccone Ernesto

Ler Cristian

Pal Davide

Villani Alessandra