Elezioni 2022 a Sabaudia, due liste per Paolo Mellano: i candidati al Consiglio comunale

Si vota anche a Sabaudia domenica 12 giugno per le elezioni amministrative. Gli elettori tornano alle urne dopo lo scandalo per l’inchiesta Dune che ha portato agli arresti domiciliari anche la sindaca Giada Gervasi, e si dovranno esprimere per scegliere il nuovo primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati a sindaco; tra questi anche Paolo Mellano sostenuto da due liste: Paolo Mellano Sindaco e I Cittadini per Paolo Mellano Sindaco.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Lista Paolo Mellano Sindaco

Brunello Antonella

Colella Fabiana

Corazzina Daniela

Corese Giorgia

Corso Francesco

Danesin Luca

De Persis Paolo

Durantini Giuseppina

Fazio Gianluca

Iorio Immacolata

Lapitan Elisa

Marinelli Alessandra

Mauti Antonella

Pacini Fabrizio

Riccardi Gennaro

Scalisi Aldo Franco

Lista I Cittadini per Paolo Mellano Sindaco

Avagliano Francesca

Bonetti Gianluca

Gaglione Vanessa

Gibbini Daniela

Giuliani Paola

Malafronte Vincenzo

Marino Francesca

Mellano Nausicaa

Minervini Saverio

Palermi Gianluca

Papa Gianfranco

Pietrosanti Veronica

Russo Pierluigi

Scopigno Paolo

Tovo Chiara

Vidale Giulia