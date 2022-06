Elezioni comunali 2022 a Sabaudia: i risultati dei candidati sindaco e di tutte le liste

Procede a rilento lo scrutinio a Sabaudia: alle 23 di luned 13 giugno - dopo 9 ore - siamo ancora fermi a 4 sezioni su 15 e il dato che si profila è quello di un ballottaggio.

Nella città delle dune, i cui cittadini sono tornati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dopo mesi di commissariamento per la caduta dell'Amministrazione guidata da Giada Gervasi travolta dall'inchiesta “Dune”, i candidati sindaco sono 5, sostenuti da 15 liste: Enzo Di Capua sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e dalla Lista Sabaudia Futura- Di Capua Sindaco; Alberto Mosca sostenuto dalle liste Udc, Forza Italia, Azione con Calenda, Scegli Sabaudia e Città Nuova; Maurizio Lucci con l’appoggio delle liste Obiettivo in Comune, Lucci Sindaco e Coraggio Italia; Giancarlo Massimi con le liste Pd e Massimi Sindaco per Sabaudia; Paolo Mellano appoggiato dalle liste Paolo Mellano Sindaco e I Cittadini per Paolo Mellano.

Quando il dato è assolutamente parziale Maurizio Lucci è avanti con il 29,14%, seguito da Alberto Mosca al 25,27% ed Enzo di Capua al 18,95%. Più dietro Paolo Mellanno al 17,53% e Giancarlo Massimi al 9,10%

Con i suoi 15.386 elettori è uno dei due più grandi in questa tornata nella provincia di Latina; al termine delle operazioni di voto l’affluenza alle urne è stata del 59,5%.

Appena disponibili pubblicheremo qui i risultati finali