Elezioni comunali 2022 a San Felice Circeo: tutti i risultati

Si è votato anche a San Felice Circeo domenica 12 giugno per le elezioni amministrative. Sono 7.920 gli elettori del comune sul litorale pontino che sono stati tornati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Al termine delle operazioni di voto l'affluenza alle urne è stata del 58,32%.

La sfida per la carica di primo cittadino è tra due donne a San Felice Circeo: i cittadini sono stati chiamati a scegliere tra Monia Di Cosimo, sostenuta dalla lista Circeo Futura, e Rita Petrucci che ha avuto l’appoggio della lista che porta il suo nome, Rita Petrucci Sindaco.

Appena disponibili pubblicheremo qui i risultati finali