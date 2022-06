Elezioni comunali 2022 a Santi Cosma e Damiano: tutti i risultati

Anche a Santi Cosma e Damiano si è votato domenica 12 giugno per le elezioni amministrative. I 6.521 elettori sono stati chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. L’affluenza al termine delle operazioni di voto è stata del 71,05%.

La sfida per la carica di primo cittadino è tra fra l’uscente Franco Taddeo in corsa con la lista Alleanza per Santi Cosma e Damiano - Continuiamo Insieme, e Antonello Testa sostenuto dalla lista Uniti per Cambiare.

Appena disponibili pubblicheremo qui i risultati finali