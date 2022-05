Elezioni comunali 2022 a Ventotene, Carmine Caputo candidato sindaco. La sua squadra

Carmine Caputo in corsa per la carica di sindaco di Ventotene dove si torna a votare il prossimo 12 giugno per l’elezione del primo cittadino e il rinnovo del Consiglio comunale. Ex segretario comunale dell'isola pontina e uomo di grande esperienza nella pubblica amministrazione, Caputo è sostenuto dalla lista Insieme per Ventotene; dieci gli aspiranti consiglieri: Gioacchino Aiello, Marcella Alleati, Vincenzo Assenso, Giorgio Calvi, Umberto Langella, Cataldo Matrone, Stefany Pennacchio, Giuseppe Pepe, Luigi Sportiello e Francesco Verde.

“Il sindaco 'a distanza' non si addice all'isola ed ai ventotenesi che hanno trascorso mesi di difficili, pieni di insidie e con una pandemia mondiale in corso, senza un sostegno, una guida. Un popolo fiero e onesto che ha dovuto ancora una volta rimboccarsi le maniche ed affrontare da solo la tempesta, come nelle migliori storie di isole e di pescatori. La buriana è passata ma l'amore per Ventotene ha rafforzato ancor di più quel radicato senso civico che ha spinto dieci persone ad unire le proprie forze, mettendo da parte ambiziosi e progetti costruiti nel tempo. Una squadra quella capeggiata da Carmine Caputo che unisce il passato al futuro e che vede la comunità pronta ad una Nuova Era.

Una lista nata dall'unione di due menti eccelse quella di Geppino Assenso e di Modesto Sportiello: due ventotenesi veraci che pur non candidandosi hanno lavorato per il bene comune e per rilanciare le sorti dell'isola. Due uomini prima che politici che hanno saputo ascoltare le esigenze della collettività e non quelle dettate dal tornaconto personale. La nuova era di 'Insieme Per Ventotene' sarà una rivoluzione che porterà beneficio e soprattutto serenità nelle acque agitate del nostro cristallino mare”.