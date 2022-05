Elezioni 2022 a Ventotene, Gerardo Santomauro di nuovo in corsa per la carica di sindaco

Gerardo Santomauro di nuovo in corsa per essere il sindaco di Ventotene. Alla guida del Comune negli ultimi 5 anni in seugito all'elezione nel 2017, e dopo la caduta anzitempo della sua Amministrazione nel febbraio scorso, Santomauro scende di nuovo in campo per tornare a governare l’isola pontina sostenuto dalla lista “Uniti per il Bene di Ventotene - Buona Onda”.

Sull'isola, come in altri sei comuni della provincnia di Latina, il 12 giugno si vota per le elezioni amministrative e i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. “Da sabato sono candidato a sindaco di Ventotene e lo sono già stato negli ultimi cinque anni. E ho vissuto questi cinque anni lenti e veloci, tremendi, entusiasmanti e infine quelli ingabbiati e dilatati nella pandemia” scrive Santomauro sulla sua pagina Facebook. “Ricomincio con passione e consapevolezza. Ricomincio con una squadra rinnovata. Ricomincio da me stesso e dal desiderio di essere per Ventotene quel sindaco che, da figlio, sa guardare lontano per crescere e sa stare accanto al più piccolo per dare concreto conforto”.

“Il nostro programma elettorale traccia una strada e un percorso di coinvolgimento che stiamo per attivare con i cittadini a Ventotene - aggiunge -. Abbiamo da riprendere temi di progettualità importanti per lo sviluppo e accendere l'attenzione su quanto la situazione sociale e imprenditoriale dell'isola, anche in prospettiva futura, ci chiede”.