Elezioni 2022 a Ventotene: Luca Vittori candidato sindaco per il Partito Gay-Lgbt+

Ha presentato la sua lista e il suo candidato sindaco anche a Ventotene il partito Partito Gay per i diritti Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale. L’aspirante primo cittadino in corsa per guidare il Comune sull’isola pontina è Luca Vittori che dovrà vedersela, in questa tornata delle elezioni amministrative, con l’ex sindaco Gerardo Santomauro, Carmine Caputo e Mario Adinolfi.

"Innovativo, ambientalista e liberale con l’obiettivo di tutelare le persone Lgbt+, tutte le minoranze sociali ed innovare l’Italia in tutti i settori", per il secondo anno consecutivo il partito ha presentato i propri candidati in vari Comuni d’Italia e in alcuni luoghi che hanno un significato particolarmente importante, come appunto Ventotene dove è nata l’Europa, per rimarcare la forte appartenenza europeista del Partito.

“A Ventotene abbiamo candidato a sindaco Luca Vittori, giurista, commercialista ed attivista Lgbt+, con Emiliano Solferino, Zuin Linda, Marco Vittori, Savioli Gianluca, Lattanzi Federica, Rijillo Domenico, Berardi Marilena, Miano Laura Betty. I nostri candidati sono tutti professionisti che potranno portare le loro competenze nel comune di Ventotene, per garantire sviluppo e sostenibilità partendo dai fondi del Pnrr e non solo. Infatti, ci sono molte opportunità per i Comuni che spesso sono perse per mancanza di competenze.

Con la presentazione delle liste - concludono dal partito - dimostriamo ancora una volta la concretezza del nostro progetto che sta raccogliendo entusiasmo dai comuni di provincia a quelli capoluogo. I nostri candidati e le nostre candidate portano con sé un significato profondo per la tutela dell’ambiente e l’inclusione sociale”.