Elezioni amministrative 2022 a Ventotene, Carmine Caputo è il sindaco dell’isola

Carmine Caputo è il sindaco di Ventotene. Poco dopo le 17 il Ministero dell’Interno ha ufficializzato il risultato delle elezioni amministrative sull’isola pontina decretato dagli elettori che nella giornata di domenica 12 giugno si sono recati alle urne per scegliere il primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale dopo mesi di commissariamento in seguito alla caduta anzitempo dell’Amministrazione guidata da Gerardo Santomauro.

Santomauro che non è riuscito quindi a bissare l’elezione di cinque anni fa. L’ex segretario comunale Caputo, sostenuto dalla lista Insieme per Ventotene, ha ottenuto, infatti, il 55,02% vincendo la sfida a quattro che aveva attirato l’attenzione proprio sull’isola pontina grazie anche alle candidature di Mario Adinolfi per il Popolo della Famiglia, che non ha ottenutonessun voto, e di Luca Vittori con il Partito Gay Lgbt+ votato invece da un solo elettore.

Nella giornata di ieri si è recato alle urne a Ventotene il 73,91% degli aventi diritto, il dato più alto di questa tornata elettorale.

Di seguito i risultati definitivi