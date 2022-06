Elezioni comunali 2022 a Ventotene: i risultati

Anche a Ventotene si è votato domenica 12 giugno per le elezioni amministrative. Sono 686 gli elettori per quello che è il più piccolo comune pontino al voto in questa tornata, di nuovo alle urne dopo alcuni mesi di commissariamento in seguito alla caduta anzitempo dell’Amministrazione guidata da Gerardo Santomauro.

Nella giornata di ieri i cittadini si sono espressi, quindi, per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. L’affluenza al termine delle operazioni di voto è stat del 73,91%, il dato più alto dei sette comuni pontini al voto.

In sfida per la carica di sindaco ci sono ben quattro i candidati: Mario Adinolfi, in corsa per il Popolo della Famiglia, Carmine Caputo sostenuto dalla lista Insieme per Ventotene, Luca Vittori per il Partito Gay Lgbt + e Gerardo Santomauro con la lista Uniti per il Bene di Ventotene.

Appena disponibili pubblicheremo qui i risultati finali