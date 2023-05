Ballottaggio 2023 ad Aprilia, crolla l’affluenza: il dato definitivo

Ad Aprilia ha votato meno di un elettore su due: questo il primo dato che restituisce il secondo turno delle amministrative in città. Nelle due giornate di domenica 28 e lunedì 29 maggio la città è tornata alle urne per il ballottaggio che vede in sfida i due candidati sindaco Lanfranco Principi e Luana Caporaso (qui la diretta dello scrutinio).

Terminate le operazioni di voto, alle 15 il Ministero dell’Interno ha diffuso il dato relativo all’affluenza alle urne che ha fatto registrare un sensibile calo rispetto al primo turno. Per questo ballottaggio, infatti, ha votato il 45,25% degli aventi diritto - sono 56.666 gli elettori -, con quasi 8 punti percentuali in meno rispetto a due settimane fa. E’ il dato più basso di tutti i comuni del Lazio al voto per questo secondo turno.

Nella foto in basso (fonte del Ministero dell’Interno) l’andamento dell’intera giornata di ieri, con le tre rilevazioni delle 12, delle 19 e delle 23, e il dato definitivo di oggi.