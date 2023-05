Elezioni 2023, è ballottaggio ad Aprilia: sfida tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso

E’ ballottaggio ad Aprilia. Questo l’esito del voto del 14 e del 15 maggio nel secondo comune più grande al voto in provincia in queste amministartive. Bisognerà quindi aspettare due settimane per sapere chi sarà il nuovo primo cittadino tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso.

Sono stati loro due i cadidati sindaco più votati in questo primo turno e che hanno distaccato gli altri candidati. Quando mancano poche sezioni - solo due secondo il dato reso noto sul sito del Comune - e quindi il dato ufficiale, Principi (sostenuto da Aprilia 2023 Principi Sindaco, A.M.A. Alternativa Moderata Apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica) ha ottentuo quasi il 47% dei voti, mentre Caporaso (sostenuta da Aprilia Domani, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica, Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia, Aprilia Tricolore, Rete dei Cittadini e L’altra faccia della politica) è quasi al 43%.

Nettamente più distaccati gli altri candidati sindaco. Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati definitivi.