Elezioni amministrative 2023, a Campodimele il nuovo sindaco è Tommaso Grossi

Campodimele elegge il nuovo sindaco. Con lo scrutinio completato di due sezioni su due, la vittoria è di Tommaso Grossi con il 61,35% delle preferenze, alla guida della lista I Giovani Campodimele. Resta invece al 37,77% il candidato di Evviva Campodimele Emanuele De Luca, mentre sono allo 0,66% e allo 0,22% Italo Velardo e Antonio Pelagalli.

Con appena 766 elettori Campidimele è il centro più piccolo del territorio andato alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale. Erano ben 8 però i candidati in corsa per la carica di primo cittadino e altrettante le liste.

Per quanto riguarda l'affluenza a Campodimele ha votato il 60,31% degli aventi diritto.