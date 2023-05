Amministrative a Latina: ultimo giorno di campagna elettorale per Celentano e Coletta

Si chiude oggi la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative a Latina. Domenica 14 e lunedì 15 maggio gli elettori saranno chiamati alle urne per scegliere di nuovo il sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. Il capoluogo pontino arriva a queste elezioni dopo 8 mesi di commissariamento come conseguenza della fine anzitempo - dopo solo un anno e non poche turbolenze - della seconda amministrazione Coletta terminata in seguito alle dimissioni in massa di tutti i consiglieri del centrodestra e di Annalisa Muzio di Fare Latina nell’ormai famoso Consiglio di insediamento del 28 settembre dopo il voto nelle 22 sezioni.

Una campagna elettorale breve, durata poco più di un mese, durante la quale i due candidati sindaco - da un lato Matilde Celentano sostenuta dal centrodestra unito e dall’altro Damiano Coletta espressione della coalizione progressista scelto attraverso le primarie del 2 aprile - sono stati impegnati in numerosi incontri che gli hanno permesso anche di confrontarsi direttamente con i cittadini di cui hanno ascoltato appelli, richieste e necessità e a cui hanno dato risposte e illustrato i punti principali dei loro programmi per la città.

E oggi è l’ultimo giorno della campagna elettorale che i due candidati sindaco hanno deciso di chiudere in maniera differente. Poi sarà silenzio elettorale prima del voto di domenica e lunedì attraverso cui si deciderà il destino della città capoluogo che dopo mesi di commissariamento ha bisogno ora di una nuova guida.

Nell’agenda di Matilde Celentano ci sono due impegni. Dopo la visita a Latina di una lunga lista di rappresentanti del Governo Meloni, arriva oggi anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che dalle 17 sarà ospite di Coldiretti presso il Paradise Garden Pigazzi di Borgo Piave nell’ambito di un incontro organizzato da Fratelli d’Italia. Per la serata invece è previsto l’arrivo del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che verrà a dare il suo sostegno alla candidata sindaco e incontrerà gli elettori a Casa Latina dalle 20.30.

Damiano Coletta, che ieri ha ricevuto il sostegno del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dopo quello della segretaria del Pd Elly Schlein giunta a Latina nei giorni scorsi, chiude la campagna elettorale con una festa al teatro Moderno a partire dalle 20.30. A condurre la serata sarà il regista pontino Renato Chiocca. “In un’atmosfera colloquiale e di festa”, spiegano dallo staff del candidato sindaco della coalizione progressista, sono previsti gli interventi delle quattro capolista che compongono la coalizione, Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032, e dello stesso Damiano Coletta. Ma ci sarà anche molta musica e le testimonianze di giovani che votano per la prima volta.