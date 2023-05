Ultima settimana prima del voto: Salvini, Abodi e Musumeci a Latina per Celentano

Sono già tanti i ministri del Governo Meloni giunti a Latina per sostenere la candidatura a sindaco del centrodestra Matilde Celentano. Dopo quella della ministra del Turismo Santanchè, hanno fatto seguito le visite di Orazio Schillaci, ministro della Salute, e di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura che come il sottosegretario Sgarbi ha visitato anche il centro della città (senza contare quelle saltate dei ministri per gli Affari Europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto e delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso).

Ad arricchire il programma della campagna elettorale della candidata del centrodestra anche l’arrivo in città nei prossimi giorni di Matteo Salvini, Andrea Abodi e Nello Musumeci. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Salvini torna nel capoluogo pontino per dare il suo supporto alla Lega e a Matilde Celentano che per queste elezioni amministrative è sostenuta da tutto il centrodestra unito. L’incontro è previsto nella serata di martedì 9 maggio alle 20.30 al ristorante La Prateria a Borgo Piave.

Qualche ora prima, alle 18, sempre il 9 maggio ci sarà invece il convegno organizzato da Fratelli d’Italia alla Stoà di via Cesare Battisti incentrato sulla riforma dello sport, le sue criticità e i correttivi che intende porre in essere il Governo di Giorgia Meloni a cui prenderà parte il ministro dello Sport Andrea Abodi. L’incontro, a cui prenderà parte anche Matilde Celentano, sarà anche l’occasione per affrontare il tema delle carenze strutturali del capoluogo pontino che rendono difficile la vita degli operatori presenti sul territorio.

Il giorno successivo, mercoledì 10 maggio, è invece previsto l’arrivo a Latina del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. La prima tappa sarà a Casa Latina, point elettorale del candidato sindaco di centrodestra, poi la delegazione si sposterà a Rio Martino, dove Musumeci incontrerà i rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali che ruotano intorno alla cosiddetta economia del mare.