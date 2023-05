Elezioni amministrative 2023 a Lenola: i risultati

Si è votato anche a Lenola nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio per le amministrative. I 3.365 elettori sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Ma proprio nel piccolo centro di Lenola si è registrata una situazione particolare: in corsa, infatti, c’è solo un candidato sindaco, l'uscente Fernando Magnafico. Il suo unico avversario è quindi l’affluenza: per essere eletto deve recarsi alle urne almeno il 40% degli aventi diritto.

Non appena disponibili pubblicheremo qui tutti i risultati.