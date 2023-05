Elezioni amministrative 2023 a Roccagorga: i risultati dei candidati sindaco e di tutte le liste

E’ arrivato al voto dopo un periodo di commissariamento il comune di Roccagorga. Seggi aperti nelle due giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio per le amministrative per i 3.638 elettori chiamati a esprimersi per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 4 i candidati sindaco in corsa e altrettante le liste. Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati.