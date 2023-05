Elezioni amministrative 2023, Roccagorga elegge Carla Amici

E’ arrivato al voto dopo un periodo di commissariamento il comune di Roccagorga, dove i cittadini hanno eletto Carla Amici come sindaca del paese. Amici, alla guida di una lista civica Carla Amici Sindaco, ha ottenuto il 34,93% dei voti, seguita da Lubiana Restaini, per la civica Roccagorga Rinasce, che ha conquistato invece il 25,20%. Resta poi 24,23 Francesco Scacchetti (Roccagorga per davvero).

Erano quattro complessivamente i candidati di questa tornata elettorale.